تقرير دولي: الضربات الأمريكية على إيران قد تستمر عدة أيام

وذكر تقرير الوكالة أن " أبلغت حلفاءها الإقليميين بأن جولة جديدة من العمليات العسكرية قد تستمر عدة أيام".وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الإقليميين يستعدون لردود فعل إيرانية انتقامية، مما قد يؤدي إلى صراع أطول أمدا.كما صرح الرئيس الأمريكي خلال تجمع لأنصاره في ولاية أوهايو أمس بأن الوضع حول سيحسم قريبا.وذكرت صحيفة "وول " أمس أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بعث برسالة إلى أمين الإيراني ، سعيا لإحياء محادثات السلام. ولكن نفى أن يكون قد كلف فانس بذلك، قائلا إن التواصل تعلق بإمدادات طبية.وأفاد موقع "أكسيوس"، الأربعاء، أن وتل أبيب تستعدان لاحتمال تنفيذ أسبوع من الضربات الكبيرة على إيران بعد الانتخابات إذا فشلت الدبلوماسية.وأضاف أن وسطاء بقيادة يضغطون على لتقديم تنازلات نووية مقابل تخفيف بعض العقوبات الأمريكية.