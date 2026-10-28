ترامب بشأن الانتخابات الإسرائيلية: تأييدي أحدث فارقا لنتنياهو

وأضاف ، وفق موقع "أكسيوس": "سمعت أن تأييدي أحدث فارقا كبيرا لصالح "، مستخدما لقب نتنياهو، وتابع: "إنه الآن في وضع جيد إلى حد كبير".وعندما سئل عن احتمال تدخله لدعم تشكيل حكومة وحدة بقيادة نتنياهو، قال إنه لم يفكر في الأمر بعد.وتأتي تصريحاته بينما تشير النتائج الأولية إلى أداء لمعسكر نتنياهو أفضل مما توقعته استطلاعات الخروج، دون حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.واكتمل فرز أصوات مراكز الاقتراع، باستثناء أصوات "المغلفات المزدوجة"، التي تشمل أصوات الجنود والدبلوماسيين وغيرهم ممن اقترعوا خارج المراكز المخصصة لهم.وذكرت صحيفة "تايمز أوف " أن فرز نحو 600 ألف صوت ضمن هذه المغلفات سيُستكمل بحلول الخميس، ما يبقي توزيع المقاعد قابلا للتغير.وبحسب أحدث توزيع للمقاعد الوارد في البيانات المتاحة، حصل بزعامة نتنياهو على 27 مقعدا، يليه حزب "يشار" بقيادة بـ22 مقعدا، فيما نالت القائمة المشتركة وحزب "معا" بقيادة 11 مقعدا لكل منهما.