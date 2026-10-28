السفارة الأمريكية في بيروت تؤكد استمرار عملها.. وهذه دعوتها

وفي إعلان عام بشأن سير العمل في السفارة، دعت المواطنين الأمريكيين المسافرين إلى منطقة الشرق الأوسط أو فيها إلى التسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي "STEP" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.وأوضحت السفارة أن التسجيل في البرنامج يتيح الحصول على أحدث المستجدات الأمنية، كما يسهّل على السفارة الأميركية في البلد الذي يوجد فيه المواطن المسجّل التواصل معه في حالات الطوارئ.ودعت المواطنين إلى البقاء على تواصل معها من خلال موقعيها الإلكترونيين باللغتين والعربية، إضافة إلى حساباتها على " " و"إنستغرام" و"X" و" " وقناتها على " ".