ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 50 قتيلاً

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم سلطات إقليم كاستيا-لا مانشا، حيث وقع الحادث، إن الحصيلة الأولية أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، مع احتمال ارتفاع العدد خلال الساعات المقبلة.من جانبه، أكد رئيس بلدية أوردا، غالان، للتلفزيون الإسباني الرسمي (TVE)، وقوع التصادم بين القطارين، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المصابين في الموقع.وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ أن الاصطدام وقع قبيل الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، مؤكداً حشد جميع الموارد المتاحة، بما في ذلك فرق الإطفاء وثلاث مروحيات إسعاف ووحدتين متنقلتين للعناية المركزة، لإغاثة المنكوبين.بدورها، أعلنت البنية التحتية للسكك الحديدية الإسبانية (أديف) تعليق حركة القطارات بالكامل على خط الفائق السرعة الذي يربط بجنوب البلاد حتى إشعار آخر.ويأتي الحادث بعد أقل من عام على حادث مماثل شهدته منطقة آداموث في جنوب إسبانيا، وأسفر حينها عن مقتل 46 شخصاً.