واشنطن تبلغ الخليج بالاستعداد لحملة عسكرية ضد إيران

وكشفت صحيفة "وول " نقلاً عن مصادر مطلعة أن أبلغت عدة دول عربية خليجية بضرورة الاستعداد لحملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد ، يُتوقع أن تلي انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.وتُعد هذه الاتصالات، التي جرت عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية، مؤشراً قوياً على أن وتل أبيب تستعدان لجولة قتالية جديدة تهدف لإضعاف ودفعها نحو المفاوضات.وتتضمن التحضيرات العسكرية نقل منظومة " " من إلى المنطقة، وإعادة تخزين الذخيرة، وتجهيز قاذفات ومقاتلات، فضلاً عن انضمام مجموعة ضاربة إضافية لحاملة طائرات ووحدات من مشاة البحرية إلى الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط الشهر المقبل.ويميل الرئيس الأمريكي ، الذي لم يحسم قراره نهائياً، نحو شن هجوم كبير يستهدف البنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، في تحول عن مسار الضغط الاقتصادي والحصار البحري الذي أثبت فعالية في تضييق الخناق على اقتصاد طهران.ورغم ذلك، يحذر محللون من أن الضربات قد لا تسقط النظام الإيراني بل تدفعه للتصلب، خاصة أن إيران صمدت أمام أكثر من 20 ألف ضربة سابقة، وتحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية التي تعيد تجميعها بسرعة. في المقابل، حذرت طهران من انتقام قاسٍ يستهدف أهدافاً اقتصادية ومدنية في المنطقة، مما يرفع وتيرة القلق لدى الدول الخليجية التي تهرع حالياً لإعادة تخزين دفاعاتها الصاروخية المستنزفة.وتسعى أوساط دبلوماسية إقليمية لإحياء المحادثات لتجنب التصعيد، إلا أن الجهود لم تثمر حتى الآن بسبب إصرار واشنطن على مناقشة الملف النووي، وطرح طهران مطالب صارمة. ويرى بعض المحللين أن قد يستخدم جولة الضربات الجديدة لإعلان نصر سياسي يتيح له لاحقاً تقليل الانخراط الأمريكي في المنطقة.