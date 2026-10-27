​"الانتخابات الإسرائيلية": تقدم معسكر آيزنكوت و18 مقعدا للأحزاب العربية

ووفقا لعينة القناة 12 العبرية، حصل معسكر آيزنكوت على 52 مقعدا في ، مقابل 50 مقعدا لمعسكر ، فيما سجلت الأحزاب العربية 18 مقعدا.أما عينة القناة 13، فمنحت معسكر آيزنكوت 53 مقعدا، مقابل 50 لمعسكر نتنياهو، و17 مقعدا للأحزاب العربية.وبحسب الأرقام الأولية، تراوحت حصة القائمة العربية المشتركة بين 10 و11 مقعدا، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة بقيادة على 7 مقاعد، في نتائج تشير إلى ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية مقارنة باستطلاعات ما قبل الانتخابات.وعلى مستوى الأحزاب، أظهرت عينة القناة 12 تصدر حزب بقيادة نتنياهو بـ24 مقعدا، يليه حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت بـ22 مقعدا، ثم حزب "معا" بقيادة بـ12 مقعدا.وفي أول تعليق على النتائج، اعتبر آيزنكوت أن العينات الأولية تعكس انعدام الثقة بحكومة نتنياهو، مؤكدا عزمه العمل على استبدالها وتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.وجاءت هذه النتائج بعد يوم انتخابي شهد إقبالا مرتفعا، إذ أعلنت القناة 13 وصول نسبة المشاركة إلى 74.3% حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، مقارنة بنسبة نهائية بلغت 71.3% في انتخابات عام 2022.