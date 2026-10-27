موسكو بشأن اتفاق الديزل مع واشنطن: تجاري بحت

وقال اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع رؤساء تحرير وسائل إعلام إفريقية، إن الاتفاق يتعلق بتوريد وقود ، الذي ترى أن المعروض منه لا يتناسب مع متطلبات السوق العالمية الراهنة، مضيفا: "إنه تفاهم تجاري يقوم على نهج عملي بحت".وشدد لافروف على أن الاتفاق لا يتضمن أي شروط، من قبيل شراء الولايات المتحدة وقود الديزل مقابل اتخاذ خطوات على الصعيد السياسي أو في مجال القضايا الأمنية، سواء في أو في أي مكان آخر، قائلا: "لم تكن هناك أي شروط أو ارتباطات من هذا القبيل على الإطلاق".واعتبر وزير الخارجية الروسية أن الاتفاق يعكس نهجا عمليا بحتا يتبناه قادة عقلاء يحرصون على اقتصاد بلدانهم والاقتصاد العالمي، ويضعون مصالح المواطنين في الأول.وفي يوم 9 أكتوبر 2026، توصل الرئيس ونظيره الأمريكي، إلى اتفاق بشأن توريد وقود الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، فيما أصدرت الأمريكية ترخيصا عاما يسمح بشراء الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل.