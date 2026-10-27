باكستان تحذر من تداعيات التوتر الأميركي-الإيراني على التجارة الإقليمية

وقال الوزير الاتحادي لشؤون الباكستاني أحمد شيخ، في بيان، أن "استمرار التوتر بين وإيران يضغط على اقتصادات المنطقة وحركة التجارة"، مؤكدًا مواصلة إسلام آباد جهودها الدبلوماسية لخفض التصعيد".واضاف، ان "أي توترات إضافية ستفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه باكستان، في ظل اضطراب تجارتها مع والهند"، داعيًا "الأطراف إلى ضبط النفس وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".وشدد على "أهمية استعادة انسياب التجارة مع دول المنطقة، بما فيها ، لفتح فرص للاستثمار والصادرات، رابطًا بين التهدئة الإقليمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية".