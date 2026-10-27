الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بمسيرة

وقال الناطق الرسمي باسم الحوثيين في بيان "تمكنا من استهداف مطار أبها الدولي بمسيرة"، مؤكدا ان "الإصابة كانت دقيقة".من جانبه، اعلنت السعودي في بيان عن "سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مدينة بعد اعتراضهما وتدميرهما"، مشيرة الى ان "الصاروخين الباليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض".واكدت المديرية ان "أضرار مادية وقعت في مبنى ومشروع تحت الإنشاء، ومركبة إثر سقوط شظايا الصاروخين".