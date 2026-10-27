اصطدام ناقلة نفط في شرق مضيق هرمز بالألغام البحرية

وقالت البحرية في بيان، إن "الناقلة كانت تحاول عبور منطقة محظورة وغير آمنة، بعد إيقاف أنظمة التتبع الخاصة بها، مشيرة إلى أن الحادث وقع قبل ساعات".وأضافت أن " مغلق أمام السفن المخالفة والعوامات التي تحاول العبور من دون تنسيق مسبق، مؤكدة ضرورة إجراء التنسيقات اللازمة مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان العبور الآمن".