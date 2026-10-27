سوريا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأردنية في ريف درعا

وقال في درعا خالد ‏العميان، في ‏تصريح ‏‏لوكالة الانباء السورية (سانا)، إن "الغارات الجوية ‏استهدفت مواقع في الطف ‏بمنطقة ‏المسمية ‏ومحيط ‏بلدتي نصيب والمزيريب بريف ‏درعا"، مشيراً إلى ‏أن "عدد الضحايا جراء تلك الغارات بلغ 7 ‏‏أشخاص، هم 3 ‏أطفال وامرأة و3 رجال بينهم مسن، إضافة ‏إلى 3 إصابات ‏هم رجلان ‏وطفل.".وأوضح مدير أن "الجهات المعنية تتابع ‏تفاصيل ‏الغارات ‏الجوية، بما في ‏ذلك الحصيلة ‏النهائية للضحايا ‏والمصابين".وكانت أكدت في بيان لها، أن ‏الجهات ‏المعنية تتابع باهتمام بالغ ‏التطورات ‏الميدانية في الجنوب ‏السوري إثر ‏الغارات التي ‏نفذها اليوم ‏الإثنين، والتي أدت ‏لوقوع ‏ضحايا مدنيين بينهم أطفال، مشيرة ‏إلى أن ‏‏هذه العملية ‏العسكرية لم يجرِ أي تنسيق بشأنها مع ‏الجانب السوري مسبقاً، كما أكدت ‏والمغتربين أنها أبلغت الجانب الأردني بتحفظها ‏الكامل على ‏تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية ‏دون تنسيق مسبق.‏