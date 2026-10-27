ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران مضيعة للوقت

وجاءت تصريحات خلال تجمع انتخابي لأنصار الحزب الجمهوري في مدينة كورينث بولاية ، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 تشرين الثاني.وقال ترامب، متحدثاً عن اندلاع الحرب مع ، إن "لم يكن أمامها خيار"، مضيفاً: "كان ينبغي القيام بذلك منذ وقت طويل، وما يحدث الآن سينتهي قريبا جداً".وتابع: "وافقنا على وقف قصير لإطلاق النار لم أكن أحبه كثيراً، كنت أعتبره مضيعة للوقت".وأضاف: "سمحنا لعدد قليل من السفن بالمرور عبر ، نريد أن نكون جيدين، لكن ذلك كان، على حد علمي، مضيعة للوقت".وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لتجنب تجدد المواجهة العسكرية الواسعة، إذ استضافت ، أمس الاثنين، محادثات مع مسؤولين بارزين من وباكستان وتركيا، بهدف خفض التوتر وفتح قنوات للتفاوض.وكان قد أكد في وقت سابق استمرار الاتصالات غير المباشرة مع عبر الوسطاء، موضحاً أن الولايات المتحدة تسعى لإضافة شروط إلى المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.