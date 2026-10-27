انقطاع تام للكهرباء في الخرطوم

وذكرت وسائل إعلامية تابعته ، ان "التيار الكهربائي انقطع في بعد استهداف مسيرات انطلقت من إثيوبيا".وأضاف ان "المسيرات استهدفت محطة المرخيات التي تغذي مناطق في الخرطوم".