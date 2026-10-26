الحوثيون: 119 غارة جوية سعودية على اليمن خلال 24 ساعة

وقال في بيان، إن "الهجمات استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة ومحافظات الجوف وتعز وصعدة وعمران وإب ولحج، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".وأضاف أن "الغارات نُفذت بطائرات من طرازي 'إف-15' و'تايفون'، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما انطلقت الهجمات الصاروخية من ".وأكد المتحدث العسكري أن إجمالي الغارات الجوية والهجمات الصاروخية التي قال إنها استهدفت منذ بدء التصعيد في 13 يوليو الماضي، بلغ 3298 غارة جوية وهجوما صاروخيا.