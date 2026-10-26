الأمم المتحدة تحذر من "تطهير عرقي" في الخليل

وقال مفوض السامي لحقوق الإنسان، ، في بيان، إن "العقاب الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي"، مضيفا أن "التهديدات بإفراغ أحياء بأكملها من سكانها ومحوها تثير مخاوف جدية من التطهير العرقي".وفي وقت سابق، الجمعة، قال الإسرائيلي ، إن على أهبة الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة النطاق في ، تشمل إخلاء سكان وتفتيش أحياء وهدم بنى تحتية.وأضاف نتنياهو، من مدينة ، أن الجيش سيطبق داخل المدن ما وصفه بـ"النموذج الهجومي والناجح" الذي نفذه في مخيمات اللاجئين.وأوضح أن "الجيش سيدخل الأحياء التي خرج منها المنفذان، وسيخلي السكان ويفتش ويهدم البنى التحتية للإرهاب"، وفق تعبيره.وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أنه منع "هجوما ضد مدنيين إسرائيليين"، مشيرا إلى أن المسلحين كانا يحملان بندقية من طراز إم 16 ومسدسا، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول هدف الهجوم المزعوم.