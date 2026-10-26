الجيش الأردني يعلن تنفيذ عملية ضد "أوكار إرهابية" جنوب سوريا

أعلن الجيش ، مساء الاثنين، عن تنفيذ عملية ضد "أوكار إرهابية" جنوب .

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وقال الجيش في بيان، " نفذ عملية استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في جنوب "، موضحا أن "العملية تأتي انتقاما لشهدائنا الذين قضوا في كنيسة في الكرك يوم الجمعة الماضي".

وأضاف الجيش "العملية في جنوب سوريا أسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر التنظيمات الإرهابية"، مردفا "الإرهابيون الذين نفذوا هجوم الكرك يرتبطون بالتنظيمات الإرهابية المستهدفة بجنوب سوريا".

وكانت الأردني أعلنت، الاثنين، إلقاء القبض على "الإرهابيين الثلاثة" منفذي الهجوم على كنيسة بلدة حمود بمحافظة الكرك بعد محاصرتهم داخل منزل مهجور فجر اليوم.

ولقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في اعتداء استهدف يوم الجمعة الماضي مشيعين في الكنيسة.