مقتل 4 أشخاص في عاصفة ضربت أنطاليا

وخلال العاصفة التي شهدت أمطارا غزيرة ورياحا عاتية، قذف خمسة عمال بناء إلى الشارع من حاويات سكنية كانوا يقيمون فيها.وتوفي اثنان في الموقع، وتوفي اثنان آخران بعد نقلهما إلى المستشفى.وقد أصدرت سلطات أنطاليا التركية تحذيرات وإرشادات سلامة مشددة، بعد إعصار ورياح عنيفة ضربت المنطقة.ودعت السلطات إلى إخلاء الحاويات السكنية المؤقتة في المواقع الإنشائية، وتأمين الرافعات البرجية والمعدات الثقيلة، مع منع الاقتراب من والمناطق المنخفضة المعرضة للسيول.كما حثت السكان على الاحتماء في غرف داخلية بعيدا عن النوافذ، وفصل الأجهزة الكهربائية، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى حتى زوال المنخفض الجوي.وأدى منخفض جوي متوسطي عميق يتمركز في حوض شرق إلى تشكل عاصفة رعدية وإعصار قمعي كيبيز في أنطاليا التركية، ما أسفر عن مقتل العمال الأربعة.وامتد تأثير المنخفض إلى ، حيث أصدرت الأرصاد تحذيرا أحمر لأثينا وجزر دوديكانيز وسبوراديس وإيفيا، بسبب خطر السيول والعواصف الرعدية العنيفة.كما تتأثر قبرص بأمطار غزيرة ورياح عاتية تربك الملاحة البحرية، فيما أصدرت الأرصاد المصرية تحذيرات من انخفاض الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة وأمطار رعدية على السواحل الشمالية.وتشهد السواحل الشمالية الشرقية لليبيا، بما فيها منطقة وبنغازي، اضطرابات بحرية وارتفاعا في الأمواج مع أمطار متفرقة.وامتد تأثير المنخفض إلى السواحل الشمالية لمصر، مع تحذيرات من انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق الساحلية.