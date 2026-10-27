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الكويت.. الإعدام والسجن في قضية مرتبطة بإيران وحزب الله
دوليات
2026-10-27 | 02:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
154 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أصدرت محكمة كويتية أحكاماً بالإعدام بحق 3 متهمين في قضية تخابر مع
إيران
وحزب الله اللبناني، والتخطيط لاغتيال مسؤولين، من بينهم النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء
وزير الداخلية
الشيخ
فهد اليوسف
.
وقضت محكمة جنايات
أمن الدولة
والأعمال الإرهابية، الإثنين، بسجن 8 متهمين آخرين 5 سنوات.
ماذا حدث؟
وبحسب صحيفة "القبس"
الكويتية
، شملت الاتهامات التي أسندتها
النيابة العامة
إلى المتهمين التخابر، والسعي إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد
الكويت
، والانضمام إلى جماعة محظورة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتضمنت القضية، وفق الصحيفة، التخطيط لاستهداف رموز وقيادات في الدولة، إلى جانب الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ المخطط وإشاعة الذعر.
وأسندت النيابة إلى المتهم
الحادي عشر
تهمة الشروع في جلب المفرقعات لتمكين بقية المتهمين من تنفيذ العملية، وفق ما نقلته الصحيفة عن التحقيقات.
ونقلت "القبس" عن أسباب الحكم أن المتهمين حاولوا المساس بأمن الكويت وإثارة الاضطراب وزعزعة الثقة بقدرة السلطات على حماية الأرواح والممتلكات.
وتجمع القضية بين اتهامات بالارتباط بجهات خارجية والتحضير لأعمال عنف داخل البلاد، وهي الوقائع التي تناولتها المحكمة في حكمها الصادر بحق المتهمين الأحد عشر.
كشف هوية أحد المحكومين
من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدرين قضائيين، أن الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني،
حسين عبد الله
المعتوق، من بين المحكوم عليهم بالإعدام.
وأضاف المصدران أن أحد المحكومين الآخرين سبق أن أُدين في قضية إرهاب عام 2016، ثم شمله عفو أميري، قبل توقيفه مجدداً في أبريل الماضي.
وتبقى الأحكام الصادرة خاضعة لمسار الطعن القضائي، ما يميزها عن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ.
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