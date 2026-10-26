الحكومة السورية: لم يجر أي تنسيق بشأن العملية العسكرية الأردنية

أعلنت ، عدم وجود أي تنسيق بشأن العملية العسكرية الأردنية جنوب .

وقالت ، "نؤكد أن العملية العسكرية الأردنية لم يجر أي تنسيق بشأنها مع الجانب السوري مسبقا".

وأضافت "نتابع باهتمام تطورات الغارات الجوية الأردنية التي أدت لاستشهاد مدنيين بينهم أطفال".

وأعلن الجيش ، مساء الاثنين، عن تنفيذ عملية ضد "أوكار إرهابية" جنوب ، وقال الجيش في بيان، إن "العملية تأتي انتقاما لشهدائنا الذين قضوا في كنيسة في الكرك يوم الجمعة الماضي".