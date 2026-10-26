البيان المشترك للاجتماع الرباعي في طهران

وجاء في البيان: "اتفقت وباكستان وتركيا والسعودية على مواصلة الحوار لتعزيز التعاون بينها، بما في ذلك في مجال السلام والأمن في المنطقة، وفق بيان صدر عن الاجتماع الذي عُقد اليوم في ".وأضاف: "الاجتماع الأول للدول الأربع عُقد اليوم الاثنين، 26 أكتوبر 2026، في العاصمة الإيرانية".واستضاف الاجتماع ، أمين الإيراني، وشارك فيه السعودي ، وقائد القوات المسلحة عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.وأكد المشاركون اتفاقهم على مواصلة المحادثات من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأربع.وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، بدء الاجتماع الرباعي بين إيران وباكستان وتركيا والسعودية، المخصص لبحث الأمن والاستقرار الإقليمي.وفي السياق ذاته، أعلنت أن وزير الخارجية شارك في اجتماع الرئيس مع ممثلي الشؤون الدفاعية والأمنية في وباكستان والسعودية.من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن محادثات طهران مع أعضاء "حلف مكة" لا تتناول الملف النووي الإيراني، مؤكدا أن إيران لن تناقش برنامجها النووي قبل أن تستجيب لمطالبها.