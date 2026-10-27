تصاعد التوتر بين سوريا والأردن.. اغلاق منفذ تجاري

وقالت الهيئة في بيان إن "القرار يشمل تعليق ‏حركة ‏المسافرين والحركة التجارية بشكل كامل في كلا ‏الاتجاهين، ‏حرصاً على سلامة المسافرين والعاملين في ‏المنفذ".وأكدت الهيئة "متابعتها المستمرة ‏للتطورات الميدانية، وحرصها ‏على اتخاذ جميع ‏الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع.".وكان مدير صحة درعا خالد العميان أعلن مساء ‏اليوم الإثنين عن ‏سقوط ‏عدد من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال ‏ورجل مسن، ‏جراء ‏غارات جوية أردنية استهدفت عدداً من ‏المواقع في ‏ريف محافظة ‏درعا.‏