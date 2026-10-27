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تصاعد التوتر بين سوريا والأردن.. اغلاق منفذ تجاري
دوليات
2026-10-27 | 03:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
417 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
الهيئة العامة
للمنافذ والجمارك السورية، عن إغلاق منفذ نصيب الحدودي مع
الأردن
، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية في
محافظة درعا
.
وقالت الهيئة في بيان إن "القرار يشمل تعليق حركة المسافرين والحركة التجارية بشكل كامل في كلا الاتجاهين، حرصاً على سلامة المسافرين والعاملين في المنفذ".
وأكدت الهيئة "متابعتها المستمرة للتطورات الميدانية، وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع.".
وكان مدير صحة درعا خالد العميان أعلن مساء اليوم الإثنين عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال ورجل مسن، جراء غارات جوية أردنية استهدفت عدداً من المواقع في ريف محافظة درعا.
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