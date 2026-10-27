أمير قطر والرئيس إلايراني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية ومضيق هرمز

وذكر في بيان انه "على هامش للطاقة في العاصمة الروسية التقى ، بالرئيس الإيراني ، وناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة".وأكد الجانبين خلال اللقاء "أهمية تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي".