القيادة المركزية الأميركية تكشف حقيقة الانسحاب من هرمز

وذكرت القيادة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن تصريحات قائد في الإيراني بشأن ابتعاد القوات الأميركية مئات الكيلومترات عن المضيق "غير صحيحة"، مشيرة إلى أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط لا تزال موجودة في المنطقة وتواصل مهامها.وأضافت أن الأميركية أظهر، خلال نهاية الأسبوع، استمرار الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.وشددت القيادة على أن وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي الدولي، نافيةً أن تكون هي الطرف المسيطر عليه.