الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب إيران بالسماح بتفتيش منشآتها النووية

وقالت الوكالة، إن " لم تسمح لمفتشيها بالوصول إلى المواقع النووية المتضررة، ولم تقدم المعلومات المطلوبة بشأنها، مشددة على أن عمليات التفتيش الميدانية لا يمكن الاستعاضة عنها بأي إجراءات أخرى".وأكدت الوكالة "ضرورة السماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأة أصفهان النووية، بعد رفض إيران دخولهم إليها عقب الهجمات التي استهدفت منشآت نووية في البلاد".وشددت على أن "أي مفاوضات مستقبلية مع يجب أن تتضمن ترتيبات تتيح للوكالة تفتيش المواقع النووية والتحقق من المعلومات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية".