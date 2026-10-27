المفوضية الأوروبية تقترح توسيع صلاحيات وكالة حماية الحدود الأوروبية

وأكد للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر ونائبة رئيسة المفوضية هينا فيركونن، خلال مؤتمر صحفي في ، أن "المقترح يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية للوكالة وتسريع الاستجابة للأزمات على الحدود الخارجية للاتحاد".ينص المقترح على إنشاء قوة احتياطية أوروبية للحدود وعمليات الإعادة تضم 17 ألف عنصر، إلى جانب مضاعفة عدد الموظفين التابعين مباشرة للوكالة، وتعزيز القدرات المتاحة من الدول الأعضاء.كما يتضمن إنشاء قوة تدخل سريع لمواجهة الأزمات الحدودية، ومركز أوروبي لتنسيق عمليات الإعادة، ومركز لمراقبة التهديدات المحتملة عبر المحتوى المتاح علناً على منصات التواصل الاجتماعي.وأكدت رئيسة أن حماية الحدود الخارجية تمثل أولوية للاتحاد، مشددة على ضرورة امتلاك فرونتكس الإمكانات والصلاحيات اللازمة لمساعدة الدول الأعضاء.ولم تدخل الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ بعد، إذ يتعين على البرلمان الأوروبي ومجلس التفاوض بشأن المقترحين التشريعيين واعتمادهما.