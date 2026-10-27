بوتين يبحث مع بزشكيان الوضع في الشرق الأوسط

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين وإيران نما بنسبة 10.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وأكد أن العمل جار في بناء محطة بوشهر للطاقة النووية في .وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تفي بجميع التزاماتها المتعلقة بكافة المشاريع المشتركة مع إيران. وقال إن روسيا ترحب دائما بالرئيس الإيراني.وأعرب بوتين عن أمل روسيا في أن يتطور الوضع في الشرق الأوسط في اتجاه إيجابي.