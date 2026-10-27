إدارة ترامب تدرس رفع عقوبات مفروضة على "صندوق روسي"

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول في ، بأن تراجع طلبا قدمه الصندوق لرفع العقوبات عنه، وذلك في إطار مساع تهدف إلى تحسين العلاقات بين وروسيا.كما أشار المسؤول إلى الدور الذي يلعبه الذي يشغل منصب رئيس للاستثمار المباشر، في التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.وصرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تعتزم إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع بمجرد تسوية النزاع في أوكرانيا.يأتي هذا بعدما وقع ترامب في 16 أكتوبر أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق تطبيق عقوبات ورسوم جمركية جديدة ضد روسيا، بينها رسوم إضافية بنسبة 500% على السلع الروسية، ضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون غراهام.من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي ، في 20 أكتوبر، أن تعليق تطبيق العقوبات لا يعني تخلي واشنطن عنها نهائيا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن فرض رسوم مرتفعة في المرحلة الراهنة لا يخدم مصالحها.