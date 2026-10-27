الشرع: سوريا تمثل منفذاً بحرياً استراتيجياً للعراق

اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تمثل منفذاً بحرياً استراتيجياً للعراق، فيما أشار الى أن البلدين يمران بمرحلة خطيرة.

وقال الشرع، في مقابلة تلفزيونية وفق ، إن " تمثل منفذاً بحرياً استراتيجياً للعراق، وطريقاً سهلاً لوصول النفط العراقي إلى البحر المتوسط"، مبيناً أن "سياسات البلدين ينبغي أن تقوم على المشتركات، وأن نهري والفرات يجسدان شراكة الحياة بين الشعبين".

وأكد الشرع أن " وسوريا يمران بمرحلة خطيرة، ويمكنهما امتلاك قرارهما ليكونا سيدي قرارهما"، مشدداً على "ضرورة أن تمتلك دول المنطقة قرارها المستقل، وألا تترك المجال للسياسات الدولية والإقليمية للتدخل في شؤونها كما حدث في مراحل سابقة".

وأوضح أن "المنطقة عانت من الاحتلال والنزاعات الطائفية وأزمات متلاحقة عطلت استقلال قرارها"، داعياً إلى التعاون من أجل تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وتنمية الموارد البشرية، ومؤكداً أن "العراق وسوريا يمتلكان من المهارات والقدرات ما يكفي لبناء دولة قوية تحظى باحترام الجميع".

وحذر الشرع من أن "المبالغة في المخاوف الأمنية وقراءة الأحداث وفق الرغبات المسبقة قد تؤديان إلى مخاطر وتفويت الفرص"، مشدداً على أهمية التعامل مع التطورات بواقعية والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين البلدين.