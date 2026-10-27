بيان سوري أردني مشترك على خلفية الغارات الأردنية على درعا

أصدرت وزارتا الخارجية السورية والأردنية بيانا مشتركا، على خلفية الغارات الأردنية على درعا جنوب .

وجاء في البيان: "تلقى وزير الخارجية والمغتربين حسن اليوم اتصالا هاتفيا من نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية وأكد الوزيران خلال الاتصال على العمق التاريخي للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتجاوز كل ما من شأنه تعكير صفوها من خلال الحوار الأخوي الصريح والمسؤول وانطلاقاً من الاقتناع الراسخ بترابط أمن البلدين ومصيرهما المشترك".

وأضاف: "شدد على احترام الكامل لسيادة ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وأكد أن الأردن يعتبر أمن سوريا واستقرارها جزءا من أمنه، ويعتز بما وصلت إليه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين من تعاون وتنسيق وثيق غير مسبوقين".

وبحث الوزيران "تداعيات عمليات القصف التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية يوم أمس ضد مواقع لتنظيم " " الإرهابي، والتي أكد الصفدي أنها جاءت استنادا إلى معلومات ميدانية ولتحييد تهديدات مؤكدة وعمليات إرهابية وشيكة كانت تستهدف أمن الأردن".

وأعرب الصفدي "عن بالغ الأسف والألم على سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء خلال هذه العمليات الموجهة ضد تنظيم داعش الذي يشكل خطرا مشتركا على البلدين، وقدم أحر التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق بهم، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين"، وشدد على أن الأردن حريص على سلامة المواطنين السوريين حرصه على سلامة مواطنيه.

وشدد الشيباني والصفدي على أن العلاقات الأردنية - السورية تشهد تعاوناً وثيقاً لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها دحر الإرهاب ومكافحة عمليات تهريب والسلاح عبر الحدود من خلال قنوات مؤسسية فاعلة ومستدامة.

وختم البيان: "إدراكا لأهمية التنسيق الميداني والأمني المباشر في جهودهما المشتركة لدحر الإرهاب وحماية المدنيين ولضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية، اتفق الوزيران على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات الإرهابية، وبما يضمن صون السيادة السورية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء، ويعكس صلابة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأعلن الجيش ، مساء الاثنين، عن تنفيذ عملية ضد "أوكار إرهابية" جنوب سوريا، موضحا أن "العملية تأتي انتقاما لشهدائنا الذين قضوا في كنيسة في الكرك يوم الجمعة الماضي".