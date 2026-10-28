رويترز: قطر تقدم لإيران مسودة اتفاق جديد لإنهاء الحرب

ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع على المفاوضات قوله إن المسودة سُلّمت إلى الجانب الإيراني يوم الأحد الماضي، مشيراً إلى أن تدرس بنود الاتفاق ومن المتوقع أن ترسل ردها بحلول نهاية الأسبوع الجاري.وأضاف المسؤول أن مخاوف كانت قد سادت قبل الاجتماع الذي عُقد في طهران الأحد، بشأن احتمال استئناف الإسرائيلي الهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسبوع الحالي.ولم يوضح التقرير تفاصيل بنود المسودة الجديدة أو طبيعة التعديلات التي يتضمنها المقترح، فيما لم يورد موقفاً إيرانياً رسمياً نهائياً بشأن الاتفاق حتى الآن.