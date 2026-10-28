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رويترز: قطر تقدم لإيران مسودة اتفاق جديد لإنهاء الحرب
دوليات
2026-10-28 | 04:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
573 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن الوسطاء القطريين قدموا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسودة اتفاق جديد لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية، في وقت تدرس فيه
طهران
المقترح تمهيداً للرد عليه بحلول نهاية الأسبوع.
ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع على المفاوضات قوله إن المسودة سُلّمت إلى الجانب الإيراني يوم الأحد الماضي، مشيراً إلى أن
طهران
تدرس بنود الاتفاق ومن المتوقع أن ترسل ردها بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف المسؤول أن مخاوف كانت قد سادت قبل الاجتماع الذي عُقد في طهران الأحد، بشأن احتمال استئناف
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسبوع الحالي.
ولم يوضح التقرير تفاصيل بنود المسودة الجديدة أو طبيعة التعديلات التي يتضمنها المقترح، فيما لم يورد موقفاً إيرانياً رسمياً نهائياً بشأن الاتفاق حتى الآن.
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