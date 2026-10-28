مقتل مسؤول حكومي إيراني بهجوم مسلح

ونقلت وكالة أنباء " " عن نائب حاكم المحافظة للشؤون الأمنية والسياسية، ارزنج، قوله إن إسلامي لقي مصرعه صباح الأربعاء، بعد تعرضه لهجوم مسلح وإصابته بطلقات نارية.وأضاف ارزنج أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث لا يحمل أبعاداً أمنية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابساته أو هوية المنفذين.وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل متابعة القضية، مؤكداً أن المعلومات الإضافية ستُعلن فور توفرها.