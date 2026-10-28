شتاء أوروبا يرفع أسواق الغاز.. الأسعار تلامس 100 يورو

وتأتي هذه القفزة مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات مع دخول فصل ، وتصاعد حدة الاضطرابات الجيوسياسية واللوجستية التي تعطل تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.تداعيات "القوة القاهرة" وتوترات هرمزويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل استمرار تداعيات إعلان شركة " للطاقة" حالة "القوة القاهرة" على شحنات الغاز المسال الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك عقود طويلة الأجل مع شركات كبرى مثل "إديسون" الإيطالية حتى نهاية 2026.وقد أدى هذا الإجراء، المقترن باضطرابات الملاحة والقيود المفروضة على حركة الناقلات في ، إلى سحب أحجام كبيرة من المعروض العالمي، مما المشترين الأوروبيين على الدخول في منافسة شرسة مع نظرائهم الآسيويين لتأمين شحنات بديلة بأسعار مرتفعة.ضغوط الشتاء واستنزاف المخزوناتوتتفاقم حدة الأزمة مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الذروة الشتوية، حيث بدأت وتيرة سحب الغاز من مخزونات الطوارئ الأوروبية في التسارع. ورغم أن مستويات التخزين لا تزال ضمن النطاقات الآمنة نسبيا، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مواعيد استئناف التدفقات المنتظمة من المصدّرين الرئيسيين يثير قلق الأسواق ويغذي المضاربات على الأسعار.توقعات ببقاء الأسعار في نطاق متقلبوفي هذا السياق، حذر محللون في قطاع الطاقة من أن الضغوط على أسواق الغاز الأوروبية قد تستمر لفترة ممتدة، مشيرين إلى أن إصلاح البنية التحتية المتضررة في مرافق الإنتاج قد يستغرق عدة سنوات، وأن الصادرات البحرية من المنطقة قد لا تعود إلى طبيعتها بالكامل قبل الربع الأول من عام 2027 على أقرب تقدير.ويتوقع أن يخلق هذا الارتفاع الحاد ضغوطا تضخمية جديدة على الاقتصادات الأوروبية، لا سيما على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، في وقت تسعى فيه الحكومات الأوروبية جاهدة لتخفيف العبء عن المستهلكين وضمان استقرار شبكات الطاقة خلال الأشهر الباردة المقبلة.