​​نعيم قاسم: لولا الدعم الأمريكي والغربي لما استطاع الإسرائيلي أن يثبت احتلاله

صرح الأمين العام لحزب الله اللبناني ، اليوم الأربعاء، بأنه لولا الدعم الأمريكي والغربي لما استطاع الإسرائيلي أن يثبت احتلاله.

وقال قاسم في بيان: "كل الحروب التي افتعلها الإسرائيلي بذرائع واهية هي حروب توسعية بهدف تكوين الكبرى، وما الاتفاقاتُ التي كانت تُعقد بينه وبين من اعتدى عليهم وعلى بلدانهم وأراضيهم ومثالها وأوسلو. إلا محطات لترسيخ ما احتله بانتظار مرحلة جديدة لحرب جديدة، ولذا لم يلتزم بأيّ اتفاق".

وأضاف قاسم: "لولا الدعم الأمريكي والغربي لما استطاع الإسرائيلي أن يثبت احتلاله فضلا عن التوسع، صحيح أن تكلفة المقاومة باهظة ولكن الاستسلام والتنازل لا يُبقي شيئا".

وأكد قاسم أن "صمودنا هو الطريق الوحيد لتحرير كامل أرضنا ولو بعد حين"، وأشار إلى أنه "أصبح واضحا استحالة أن تتمكن من السيطرة على ، في الوقت الذي تعيش فيه أمريكا التخبط في قراراتها السياسي، وهي تستعد للخروج من المنطقة".