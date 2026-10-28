إيران تكشف عن "اتصالات مستمرة" مع وسطاء

كشف ، الأربعاء، عن وجود "اتصالات مستمرة" مع وسطاء ضمان تنفيذ خطتها الجديدة.

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وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "نواصل منح الدبلوماسية فرصة للنجاح وقواتنا على أهبة الاستعداد التام للدفاع عن البلاد".

وأضاف "نجري اتصالات مستمرة مع وسطاء لبحث أفكار من شأنها ضمان تنفيذ خطتنا ذات الأيام الـ7 في أقل من أسبوع".

وكشفت صحيفة "وول " نقلاً عن مصادر مطلعة أن أبلغت عدة دول عربية خليجية بضرورة الاستعداد لحملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد ، يُتوقع أن تلي انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي تجري في 3 تشرين الثاني المقبل.



وتسعى أوساط دبلوماسية إقليمية لإحياء المحادثات لتجنب التصعيد، إلا أن الجهود لم تثمر حتى الآن بسبب إصرار على مناقشة الملف النووي، وطرح مطالب صارمة.