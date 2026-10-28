فانس يبعث برسالة إلى رضائي بتوجيه من ترامب

بعث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الأربعاء، رسالة الى أمين الإيراني بتوجيه من .

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ونقلت وول عن مسؤولين أمريكيين، "فانس يجري اتصالات مع أمين الإيراني لإحياء المفاوضات".

وأضافوا أن "فانس بعث برسالة إلى بتوجيه من "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.