الجيش الأمريكي يعلن "تطهير" ممرات العبور في مضيق هرمز من الألغام

أعلن ، الأربعاء، عن "تطهير" ممرات العبور في من الألغام.

وقالت في بيان، "ادعاءات بشأن اصطدام سفن تجارية بألغام أثناء عبورها ادعاءات كاذبة".

وأضافت "قواتنا طهرت كل ممرات العبور الرئيسية المعترف بها دوليا في مضيق هرمز من الألغام".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.