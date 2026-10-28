اليمن.. غارات على ميناء ومدينة المخا غربي تعز

استهدفت غارات جوية، مساء الأربعاء، ميناء ومدينة المخا غربي تعز في .



وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين، "4 غارات على ميناء ومدينة المخا غربي تعز".



ولم تكشف تلك الوسائل المزيد من التفاصيل.



وتشهد منذ سيطرة الحوثيين على في 21 أيلول 2014 حربا بين الجماعة والقوات الحكومية المسنودة من ، وفي 5 تشرين الأول 2026، أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" لاستعادة السيطرة على ما تبقى من أرض تحت سيطرة الحوثيين في مقدمتها صنعاء.