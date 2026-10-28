أردوغان يؤكد لترامب استعداد تركيا لدعم حل النزاع الأوكراني

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس التركي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ".وأضاف: "ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والعالمية".وتايع: "صرح الرئيس بأن تركيا ستواصل العمل على تطوير العلاقات مع ، التي سنحتفل بذكرى مرور مئة عام على تحالفنا معها العام المقبل، وتسريع التعاون في جميع المجالات".وشدد أردوغان على أن تركيا، بصفتها عضوا في تحالف للدفاع المشترك، تتابع عن كثب التطورات في واليمن، وتسعى جاهدة لحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية.وأشار أردوغان إلى استعداد تركيا لدعم الجهود الرامية إلى إحياء المسار الدبلوماسي بين أوكرانيا وروسيا وإنهاء الحرب بهذه الطريقة.