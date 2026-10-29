بلاغ عن إصابة ناقلة بمقذوف بعد مرورها في مضيق هرمز

أعلنت البريطانية، الخميس، عن بلاغ بإصابة ناقلة بمقذوف بعد مرورها في .





وقالت الهيئة في بيان، "بلاغ عن إصابة ناقلة بمقذوف بعد مرورها بمضيق هرمز ولا معلومات عن خسائر بشرية".



ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.