قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن منح كندا صفة "عضو منتسب"

وذكرت وكالة نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن ‏المستشار الألماني فريدريك ميرتس وعددا من قادة دول الآخرين ضغطوا ‏لحذف هذين المصطلحين من المسودة، مشيرين إلى "غموض المعنى المقترح للوضع الخاص، ‏وإلى عدم إجراء مشاورات كافية مع الدول الأعضاء مسبقاً، كأسباب ‏لمعارضتهم".ودعت مسودة البيان إلى توثيق العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي، كما تم إضعاف ‏الالتزامات التي كانت مقررة في الأصل بشأن تكامل الأسواق المالية والمعاملة التفضيلية ‏المتبادلة فيما يتعلق بتدابير الأمن الاقتصادي.‏وقال السفير الألماني لدى كندا لوتنبرغ إن بعض الدول فوجئت بالإعلان، وإن تستخدم مصطلح "العضوية المشاركة" لعلاقتها بأوكرانيا ومولدوفا.ولا يسعى أي من الجانبين إلى عضوية كاملة، بل إلى تقريب كندا قدر الإمكان من التكتل دون عضوية، ومن المتوقع إبرام اتفاقات في الدفاع والمعادن الحيوية والبحث والتجارة، مع الإشارة إلى أن كندا لا تعتزم دفع رسوم عضوية وستشارك بدلا من ذلك في برامج أوروبية مشتركة.ومن المتوقع إصدار البيان في ختام قمة الاتحاد الأوروبي وكندا التي تستمر يومين في ‏مونتريال يوم غد الجمعة.‏ويأتي هذا التقارب في وقت تواصل فيه كندا حربا تجارية مع ، إذ وصف فكرة العضوية المشاركة بأنها "مضحكة" وهدد بفرض رسوم "خطيرة جدا" على أوروبا إذا اعتبرها "عملا عدائيا"، فيما شدد مسؤولون كنديون على أن التوجه نحو أوروبا ليس موجها ضد أحد.وقال الكندي إن القمة ستطلق "مزيدا من المناقشات الرسمية" حول تعميق العلاقات، وإن "التسمية" لا تهم، بل المهم هو الفرق الذي ستحدثه في حياة .واعتبر أن المسميات أو التسميات المحددة لا ‏تهم، ما يهم هو الأثر الإيجابي الذي ستحدثه هذه العلاقة على حياة الكنديين، ‏مستخدما مصطلح "تحالف من أجل المستقبل"، وهو الآن يهيمن على مسودة البيان ‏المشترك.‏