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تايلاند تسحب الجنسية من الحاخام الأكبر في البلاد.. والسبب!
دوليات
2026-10-29 | 12:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
207 شوهد
وقع
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية في
تايلاند
أمرا بإلغاء جنسية الحاخام يوسف
حاييم
كانتور، الحاخام الأكبر والمبعوث الرئيسي لحركة حباد-لوبافيتش، الذي يخدم في البلاد منذ عام 1993.
ووفقا للسلطات التايلاندية، اتخذ القرار بعد أن واصل الحاخام كانتور استخدام جواز سفره الأمريكي للسفر الدولي حتى بعد حصوله على الجنسية التايلاندية، في مخالفة للقانون المحلي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة مداهمات نفذتها السلطات لعدة مواقع في بانكوك في إطار تحقيق في أنشطة تجارية وممتلكات ومعاملات مالية، وقد صودرت وثائق تجارية خلال المداهمات، لكن لم يعثر حتى الآن على أدلة على ارتكاب مخالفات جنائية.
وردت حركة حباد في
تايلاند
قائلة إن الحاخام كانتور يخدم الجالية اليهودية في تايلاند منذ أكثر من 30 عاما، وإن تايلاند هي وطنه ووطن عائلته، وإنهم يحترمون مملكة تايلاند وقوانينها ومؤسساتها، وهم ممتنون لحسن الضيافة التي أبدتها على مر السنين.
وأضافت أنها تأسف لهذا القرار، وإن الأمر تجري معالجته عبر القنوات القانونية المناسبة مع الثقة الكاملة في النظام القانوني التايلاندي، وإن بيوت حباد في تايلاند تعمل كالمعتاد وستواصل الترحيب بحرارة بكل
يهودي
وكل إسرائيلي يأتي إلى هنا.
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