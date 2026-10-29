الحوثي: لا حصار على مدينة تعز وكل المزاعم باطلة

وقال الحوثي في له اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد، إن "المجال مفتوح أمام دخول المواد الغذائية والأدوية وسائر الاحتياجات الإنسانية إلى المدينة بما في ذلك المناطق التي توجد فيها الجماعات التابعة للسعودية".وأوضح في كلمته أن "المنع يقتصر على دخول الأسلحة إلى الجماعات التابعة للمملكة"، مشددا على أن الإمدادات الغذائية والاحتياجات الإنسانية متاحة لسكان تعز.ودعا الحوثي كل من يريد التحقق من حقيقة الأوضاع إلى زيارة المدينة والوقوف ميدانيا على ما يجري فيها، نافيا وجود حصار على تعز ومبينا أن كل ما يروج "كذب وزور وبهتان".وفي سياق متصل، دعا زعيم حركة " " الحوثية إلى وقف عدوانها وحصارها على الشعب اليمني، مؤكدا أن إنهاءهما يصب في مصلحة المملكة، وحذر من أن "إصرار الممكلة على مواصلة العدوان لن يزيدها إلا خسارة"، حسب قوله.