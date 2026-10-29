روسيا تحذر من "سيناريو مشابه" لمضيق هرمز في بحر البلطيق

وقال خلال حديثه إلى الصحفيين في ختام قمة "روسيا–إفريقيا": "هل يريد أحد أن يشهد وضعا مماثلا لما يحدث في أو ؟ نحن لا نرغب بذلك، لكننا سنرد على أي تحد".

وشدد الرئيس الروسي، خلال جلسة عامة لقمة " وإفريقيا" في ، على ضرورة الالتزام بقواعد القانون البحري الدولي وضمان حرية الملاحة في جميع مناطق العالم، معتبرا أن ضمان مرور آمن وغير خطر للسفن يمس الاقتصاد العالمي.