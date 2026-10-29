دوي انفجارات قرب سيريك وجزيرة قشم جنوبي إيران

أفادت ، بدوي انفجارات قرب سيريك وجزيرة قشم جنوبي .

وقالت ، "دوي انفجارات من جهة البحر قرب سيريك وجزيرة قشم قد تكون ناجمة عن طلقات تحذير لسفن مخالفة بهرمز".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.