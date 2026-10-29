إصابة شخص وأضرار مادية بسقوط شظايا صاروخين في الرياض

وكتب الدفاع المدني السعودي على "إكس": "سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين بالستيين في مدينة ، نتج عنه إصابة بسيطة لمواطن وأضرار مادية في منزل ومركبة".

وفي وقت سابق من الخميس، قالت جماعة الحوثيين إنها ‌استهدفت مصفاة رأس تنورة النفطية في ‌ ، ‌وهي الأكبر في المملكة، ومصفاة رابغ، ومنشأة تابعة لشركة "أرامكو" ‌في ⁠بقيق.