إقالة جنرال بارز في البنتاغون بتهمة تسريب معلومات سرية

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون، طلب عدم الكشف عن هويته، إن أخفق في ثلاثة اختبارات لكشف الكذب بشأن تسريب معلومات سرية، وأضاف أن التسريبات المنسوبة إليه بلغت درجة استدعت فصله فورا لحماية .وأفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن التحقيق يشمل معلومات مرتبطة بالحرب على والنزاع في أوكرانيا، في المقابل نقلت شبكة " " عن مصدرين آخرين في البنتاغون تشكيكهما في صحة الاتهامات، فيما ذكرت صحيفة " " أن سيلفيا نفى، بحسب زميل مقرب منه، تسريب معلومات سرية، مع إقراره بتواصله سابقا مع صحفيين.وقال المتحدث باسم البنتاغون إن الإجراء جاء بعد تحقيق موسع أجراه التابع للقوات الجوية، وإن القضية، إلى جانب قضايا أخرى، أحيلت إلى وزارة العدل للنظر في اتخاذ إجراءات قانونية محتملة.وأكدت الوزارة وجود تحقيقات جارية بشأن تسريبات محتملة، دون الإعلان عن توجيه اتهام جنائي إلى سيلفيا. وقال بارنيل: "لم يكن تعهدنا مجرد وعود فارغة. تعهدنا بالعثور عليهم، وكنا جادين في ذلك".وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين: "نبحث بجدية عن المسربين، وستواجه مشاكل كبيرة وطويلة الأمد"، مستخدما ضمير المؤنث خطأ عند الإشارة إلى سيلفيا.وكان سيلفيا يرأس مديرية الاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة، المعروفة باسم "جيه 5"، والتي تقدم المشورة لرئيس الهيئة الجنرال دان كاين. وسبق أن قاد الفرقة 101 المحمولة جوا، وخدم في الجيش 32 عاما، وكانت مجلة "ذي أتلانتيك" أول من كشفت إقالته.