دوي انفجار في محيط مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بدوي انفجار في محيط .

وقالت وكالة أنباء إيرنا، "سماع دوي انفجار في محيط "، مضيفة " سماع دوي عدة انفجارات في قادمة من جهة البحر".

ولفتت الى أن "بعض الأصوات التي سمعت في قشم كانت لإطلاق طلقات تحذيرية على السفن المخالفة في مضيق هرمز".

وكانت أفادت، الخميس، بدوي انفجارات قرب سيريك وجزيرة قشم جنوبي .



ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.