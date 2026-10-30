Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دوي انفجار في محيط مضيق هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كواليس خطة ترامب الجديدة ضد طهران

دوليات

2026-10-30 | 04:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كواليس خطة ترامب الجديدة ضد طهران
568 شوهد

السومرية نيوز- دولي
كشفت مصادر بالبيت الأبيض ومقربة من مسؤولين بوكالة الاستخبارات الأمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أتم خلال هذا الأسبوع، إجراءات وتدابير نقل معدات عسكرية جوية وبحرية منها ثابتة إلى منطقة الشرق الأوسط وفي محيط إيران، بحجم أكبر من الآليات التي دفع بها في حرب يونيو الماضي، من حيث حاملات الطائرات والسفن الحربية والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي والمجموعات البرمائية.

وأكدت المصادر الأمريكية المقربة من مسؤولين بالـ"سي آي إيه"، على جاهزية قواعد ونقاط بالشرق الأوسط وشمال وشرق البحر المتوسط، لاستقبال قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات أخرى، في الوقت الذي أكد ترامب لمستشاريه، أن العودة إلى المحادثات، ستكون بعد توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، ستحتاجها واشنطن في التفاوض وأن من دونها لن تفرض الولايات المتحدة شروطها على طهران.
وفي ظل الاستعدادات العسكرية الأمريكية الضخمة في محيط إيران، قال مسؤول مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، إن الوسطاء القطريين قدموا مسودة اتفاق جديد، تم تسليمها إلى طهران مؤخرا، فيما من المتوقع أن ترد إيران بنهاية الأسبوع.  
 وأوضح مصدر مطلع بالبيت الابيض ومقرب من مسؤولين بالاستخبارات الأمريكية، أن قادة كبارا بالبنتاغون، بينوا لترامب في اجتماعه معهم هذا الأسبوع، أن الدفع بهذا الكم من الأصول العسكرية، سيحمل كلفة استراتيجية وفنية على مستوى معدلات التشغيل والصيانة والإمدادات، في حال عدم تحقيق الأهداف المحددة.
وأفاد المصدر المطلع بالبيت الأبيض أن قادة بالبنتاغون ومستشارين في إدارة ترامب، أوضحوا للرئيس الأمريكي، أن التهديد هذه المرة، دون القيام بالعمليات التي حددها، ستحمل خسائر استراتيجية أيضا في تراجع مصداقية الردع أمام المجتمع الدولي، حال عدم إتمام الأهداف التي حددها، لتنفيذ ضربات تجاه منشآت نووية ونفطية والبنية التحتية.
وأضاف المصدر المطلع، أن ترامب اتخذ القرار بتوجيه الضربات واعتبار أي مباحثات أو وساطة، مهما كان التفاعل الإيجابي الإيراني فيها أو من يقف وراءها من وسطاء "مؤجلة"، حتى لو أعلن البيت الأبيض الموافقة على بحث أي مقترح. 
وأرجع المصدر المطلع ذلك نظرا لأن واشنطن أتمت تحركات لمعدات عسكرية لها من مواقع عدة بالعالم بتكاليف متنوعة، ولا يمكن العودة دون توجيه ضربات لأهداف يكون لها فاعلية في فرض الملف النووي في التفاوض دون مقايضات إيرانية.
فيما أكد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مارك فايفل، أن الإدارة الأمريكية تدرك أن طرح هذا المقترح، بغرض فرض محادثات للضغط وليس لإجراء مفاوضات سلام جادة ومتطورة، في الوقت الذي تمنح الاستعدادات العسكرية ترامب خيارات مستقبلية في التفاوض وليس التزامات.
وبين المسؤول الأمريكي السابق أن المقترح القطري يقدم خطة إعادة فتح مضيق هرمز، ووضع اليورانيوم المخصب الإيراني تحت رقابة دولية، والسماح بعودة المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية، ولكن في المقابل، مازالت تسعى إيران أولا إلى تخفيف العقوبات ورفع الحصار الأمريكي المفروض عليها.
وذكر فايفل أن الضربة الأمريكية المنتظرة، تتطلب إجراءات أخرى، في صدارتها تشكيل مجلس الأمن القومي "خلية ضغط" تعمل على مدار الساعة لرصد التحركات العسكرية الإيرانية، وعمليات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وشحنات النفط، ومخزونات اليورانيوم، وعمليات التفتيش النووي، بشكل يحمل خناق أكبر على طهران.
وإلى جانب ذلك، فإن المرحلة الحالية، تحتاج وفق فايفل، استهداف وزارة الخزانة ناقلات النفط والبنوك والوسطاء الذين يسهلون نقل النفط الإيراني إلى الصين بشكل أكبر، وقيام وزارة الخارجية، بالضغط على الوسطاء، حتى مع الاستعداد للضربات الموجهة على إيران، لانتزاع تنازلات من طهران. 
وكان ترامب قد اعتبر مؤخرا، أن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الذي توصلت إليه إدارته مع إيران في يونيو الماضي كان "مضيعة للوقت"، مؤكدا أنه لم يكن مؤيدا له منذ البداية، ولفت خلال تجمع انتخابي، في إشارة إلى الحرب مع إيران: "أعلنا وقفاً قصيراً لإطلاق النار، لم أكن أفضله كثيراً".
وكانت تسريبات حول المقترح القطري، تحدثت عن نقاط تشير إلى وضع الملف النووي الإيراني ودعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن الجدول الزمني للمحادثات الذي يتضمن أيضا، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي.
فيما يرى الباحث في الشأن الإيراني، الدكتور خالد الحاج، أن المبادرة القطرية تجربة سابقة من المقترحات التفاوضية بين واشنطن وطهران، التي لم تنجح، لأنها تدخل في إطار المسودات التي تكتسب من خلالها إيران الوقت، لأنها لا تذهب لمعالجة القضية الأساسية المرتبطة بالملف النووي.
وذكر الحاج أن تحريك هذا المقترح بإعادة إنتاج مبادرات سابقة، سيكتب عليه الفشل المستقبلي وهو ما ستجد فيه إدارة ترامب، وسيلة جديدة لصالح إيران، في تجميد اللاسلم واللاحرب.
وتابع بالقول إن من يسيطر اليوم على القرار في إيران، لا يريد أن يقدم أي تنازل مرتبط بالملف النووي، ولذلك تختفي فرص التفاهم الإيراني مع المطالب الأمريكية والتحرك لتفاوض متقدم، وفق تعبيره.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-29
Play
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-10-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-10-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-29
Live Talk
Play
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-29
Play
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
أزمة التكتك في الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-29
Play
أزمة التكتك في الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-29
عشرين
Play
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
Play
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
08:00 | 2026-10-27
Play
سجى نون 27-10-2026 | 2026
08:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
03:30 | 2026-10-27
Play
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
03:30 | 2026-10-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
01:30 | 2026-10-26
Play
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
01:30 | 2026-10-26
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-29
Play
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-10-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-10-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-29
Live Talk
Play
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-29
Play
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
أزمة التكتك في الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-29
Play
أزمة التكتك في الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-29
عشرين
Play
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
Play
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
08:00 | 2026-10-27
Play
سجى نون 27-10-2026 | 2026
08:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
03:30 | 2026-10-27
Play
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
03:30 | 2026-10-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
01:30 | 2026-10-26
Play
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
01:30 | 2026-10-26

اخترنا لك
تظاهرة حاشدة في روما احتجاجاً على الإنفاق العسكري وارتفاع تكاليف المعيشة
08:27 | 2026-10-30
ترامب من جديد: حرب ايران ستنتهي قريباً
08:11 | 2026-10-30
ألمانيا تطلق "ساعة الإفلاس"
06:33 | 2026-10-30
حافلة تقل نحو 20 طفلا تصطدم بجدار منزل (صورة)
05:30 | 2026-10-30
مصر ترد على تهديدات الحوثيين للقاهرة
04:56 | 2026-10-30
"الأشباح" تخفض أسعار منازل في اليابان
03:23 | 2026-10-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.