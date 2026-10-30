مصر ترد على تهديدات الحوثيين للقاهرة

وشدد على أن القاهرة تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، وأن مواقفها من التطورات الإقليمية تحكمها حسابات والمصالح الوطنية.وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مخاطبا القيادي الحوثي: "أنت مين؟ اعرف نفسك... لو فاكر إن هتجرّأك تضرب صاروخ على ، هنقطع لك إيدك".وشدد على أن مصر ليست ذراعًا تحركها قوى خارجية، ولن تقبل أي تهديد يمس أمنها القومي أو سيادتها، مؤكدًا استمرار التنسيق مع في مواجهة ما وصفه بالتهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.واعتبر بكري أن الهجمات الحوثية التي تحدث عنها، إلى جانب محاولات تقسيم ، تمثل تطورات خطيرة تتجاوز تداعياتها حدود الأراضي اليمنية، مشيرًا إلى أن دعم مصر لأمن لا يقتصر على حماية المملكة، وإنما يرتبط أيضًا بحماية والأمن القومي المصري.وأكد أن السعودية تحظى بمكانة خاصة لدى مصر، وأن التضامن معها في مواجهة التهديدات يرتبط، من وجهة نظره، بأمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على أن الضغوط لن تحول دون استمرار القاهرة في التنسيق مع .وجاءت تصريح الحوثي بعد موافقة على تفويض الرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية.ولم يحدد البرلمان طبيعة الدعم الذي قد تقدمه القاهرة، كما لم يصدر قرارا بإرسال قوات مصرية إلى اليمن، فيما شددت القاهرة أن تحركاتها دفاعية وتهدف إلى حماية الأراضي السعودية وليست تمهيدا لهجمات على اليمن.