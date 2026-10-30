ترامب من جديد: حرب ايران ستنتهي قريباً

وقال في تصريحات له: إن "الحرب مع ستنتهي قريباً وان أسعار البنزين ستنخفض حينها".وأضاف أن " لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، ونريد الحصول على ضمانات بألا تحصل على السلاح النووي إطلاقا ".